Tayvan'ın Çevresinde Çin Askeri Hareketlilik: 47 Hava Aracı ve 21 Gemi Tespit Edildi

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 47 askeri hava aracı ve 21 gemi tespit edildiği bildirildi. Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar 47 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğunu belirtti. Bunlardan 16'sının Tayvan Boğazı'ndaki tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan 'orta çizgi'nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)' ilan ettiği alanın güneybatı bölümünde hareket ettiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 12 savaş gemisi ile 9 'resmi gemi' de tespit edildi. Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO)'nun, Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Cıciang ve Fucien eyaletlerinin doğusundaki 7 hava sahası bölgesini kapattığını duyurdu. ÇHKO'nun Doğu, Kuzey ve Güney Cephe Komutanlıklarından donanma unsurlarının sahil güvenlik gemileri ile birlikte Tayvan Boğazı çevresine ve Batı Pasifik'teki sularda hareketliliğinin arttığı belirtildi.

Askeri hareketliliğin, Ada çevresinde bir tatbikatın habercisi olabileceği değerlendiriliyor. Son olarak, Çin, Tayvan lideri Lai Ching-te'nin geçtiğimiz hafta Pasifik ada ülkeleri Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau'ya yapmış olduğu ziyaret sırasında ABD'nin Hawaii ve Guam adalarındaki temaslarına sert tepki vermişti.

Tayvan, 1949 yılından bu yana fiili bağımsızlığa sahipken, Çin ise bu adayı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor. Ana kara ile Tayvan arasında yaşanan iç savaş sonrası oluşan ayrılık ve egemenlik ihtilafı, son yıllarda Pekin yönetiminin askeri baskıyı artırmasıyla daha da derinleşmiş durumda.