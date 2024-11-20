Tayvan'ın Eski Lideri Tsai Ing-wen, Kanada'da Güvenlik Forumuna Katılacak

Tayvan'ın eski lideri Tsai Ing-wen, 22-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılmak üzere Kanada'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Tayvan ajansı CNA tarafından verilen bilgiye göre, Tsai, bugün sosyal medya platformu Facebook hesabından Kanada'ya doğru yola çıktığını duyurdu. Tsai, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nun her yıl, ulusal savunma ve güvenlik konularında çalışan yüzlerce uzman ile kilit siyasi figürleri bir araya getirdiğine dikkat çekti.

Tsai, forumda yapacağı konuşmada, Tayvan halkının demokrasi ve özgürlüğü koruma kararlılığı ile küresel topluluğun refahına katkı sağlama amacını uluslararası topluma aktaracağını belirtti.

Çin'in tepkisi bekleniyor Tayvan'ın önceki lideri ve iktidardaki Demokratik İleri Parti (DPP)'nin eski Genel Başkanı Tsai'nin bu ziyareti, Pekin'in DPP liderlerini ayrılıkçı olarak değerlendirmesinden dolayı ciddi bir tepki yaratması bekleniyor. Çin, Tsai’nin görevde olduğu dönemde, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'a yaptığı ziyaret ve Tsai'nin Mayıs 2023'te ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından, Ada'nın çevresinde askeri tatbikatlar gerçekleştirerek tepkisini ortaya koymuştu.

Çin, Tayvan'ın kendi topraklarının bir parçası olduğunu savunarak, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlık sürdüren Tayvan’a karşı sert tutumunu sürdürüyor. Pekin, 'tek Çin' ilkesini vurgulayarak, kendisiyle diplomatik ilişki kuran ülkelerin Tayvan ile siyasi temaslarda bulunmalarına karşı çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.