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Tayvan, Japon İşbirliği ile Küp Uyduyu Fırlattı

Tayvan, Japonya ile işbirliği içinde geliştirdiği 'Onglaisat' küp uyduyu başarıyla uzaya gönderdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 20:47
Tayvan, Japon İşbirliği ile Küp Uyduyu Fırlattı

Tayvan'dan Uzaya Yeni Küp Uydu Gönderimi

Tayvan, Japonya'daki çeşitli üniversiteler ve şirketlerle işbirliği yaparak geliştirdiği optik uzaktan algılama özellikli küp uyduyu uzaya fırlattı. Tayvan haber ajansı CNA'nın bildirdiğine göre, bu uyduya "Onglaisat" adı verildi.

Fırlatma Detayları

Onglaisat, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya gönderildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yollanan bu küçük küp uydu, bir ay içerisinde yüksek Alçak Yer Yörüngesi'nde 410 kilometre irtifada yerini alarak test görevine başlayacak.

Test Görevleri ve Hedefler

Tayvan Uzay Ajansı (TASA), 6 aylık görev süreci boyunca yeni geliştirdiği uzaktan algılama sisteminin önemli teknoloji bileşenlerini test etmeyi planlıyor. TASA, Tayvan Yarı İletken Araştırma Enstitüsü ile Japonya'nın Tokyo Üniversitesinin Aeronotik ve Astronotik Bölümü'nden Akıllı Uzay Sistemleri Laboratuvarı (ISSL) ve çeşitli başlangıç şirketlerinin işbirliği ile bu uyduyu geliştirdi.

Yüksek Çözünürlük Hedefleri

Onglaisat'ın, her bir pikselin 2,8 metreye karşılık geldiği yüksek çözünürlük düzeyine ulaşması bekleniyor. Bu özellik, benzer sınıftaki uyduların genelde 5-6 metre birim çözünürlüğe ulaştığı göz önüne alındığında, önemli bir avantaj sunuyor. Uydunun, verimli yüksek çözünürlüklü veri toplama ve görüntü sıkıştırma teknolojileri ile işlevselliğini artırması hedefleniyor.

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