Tayvan Lideri Lai: "Çin'in Tayvan'ı Temsil Etme Hakkı Yok"

Tayvan Liderinden Sert Açıklamalar

Tayvan’ın yeni lideri Lai Ching-te, yaptığı açıklamalarda Çin Halk Cumhuriyeti’nin Tayvan’ı temsil etme yetkisinin olmadığını ortaya koydu.

Tayvan’ın Tarihi Vurgusu

CNA ajansına verdiği demeçte, Lai, "1912'de kurulan Çin Cumhuriyeti’nin Tayvan, Pınghu, Kinmen ve Matsu adalarında kök salmış olduğunu" belirtti. Özellikle, Çin Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında bir hakimiyet ilişkisi olmadığına dikkat çekti.

Ulusal Egemenlik Mesajı

Lai, “Ulusal egemenliği korumak” ve “Tayvan Boğazı’nda barışı sürdürmek” görevlerinin altını çizerken, “İlhaka ve egemene gaspına karşı direneceğiz” dedi.

Demokratik İşbirliği Vurgusu

Görevine Mayıs ayında başlayan Tayvan lideri, otoriter rejimlerin yayılmasının özgürlükleri tehdit ettiğini kaydederek, demokratik ülkelerle dayanışmayı sürdüreceklerini ekledi.

Çin’den Gelen Tepkiler

Lai’nin, Pekin yönetimini doğrudan hedef alan eleştirilere çok fazla girmemesine rağmen, bu açıklamaların Çin tarafından tepkiye neden olabileceği düşünülüyor. Zira, Çin, Lai’nin yemin törenindeki konuşmasına askeri tatbikatlarla yanıt vermişti.

Çin-Tayvan Anlaşmazlığı

1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte, Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) üyeleri Tayvan’a sığınmıştı. O tarihten bu yana Tayvan, fiili bağımsızlık sürdürmekte.

Çin’in Tavrı

Çin hükümeti, Lai’yi "bağımsızlık yanlısı" ve "ayrılıkçı" olarak nitelendirirken, DPP’nin, Tayvan’ın egemenliğine bağlı kalacağına dair beyanlar vermesi, Pekin’de rahatsızlık yaratmakta. Çinli yetkililer, Lai'nin olası bağımsızlık adımlarının Çin-Tayvan ilişkilerini daha da kötüleştireceği uyarısında bulunuyor.

Demokrat İlerici Parti (DPP), Tayvan’ın bağımsızlığı fikrini savunurken, bu durum da Pekin’in tepkisini çekmeye devam ediyor.