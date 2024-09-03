Tayvan Lideri Lai'den Çin'e Eleştiri: Toprak Bütünlüğü Mü?

Tayvan'ın Liderinden Sert Eleştiriler

Tayvan'ın lideri Lai Ching-te, Pekin yönetiminin Tayvan'ı ilhak etme niyetinin ardında yatan motivasyonun toprak bütünlüğü değil, hegemonya arayışı olduğunu belirtti.

Yayınladığı Röportajda Öne Çıkan Noktalar

Lai, Tayvan'da yerel bir televizyon kanalıyla gerçekleştirdiği röportajda, Çin'in "kurallara dayalı küresel düzeni dönüştürmek" istemesi konusuna dikkat çekti.

İlginç bir şekilde, Lai, Pekin'in Tayvan'ı ilhak etmeye çalışırken aynı zamanda, "Eğer mesele toprak bütünlüğü ise, neden Aigun Antlaşması ile Rusya'ya devredilen toprakları geri almaya çalışmıyorlar?" sorusunu gündeme getirdi.

Tayvan Boğazı ve Hegemonya Arayışı

Ayrıca, Çin'in Tayvan'ı ilhak etmeyi, Tayvan Boğazı'nın kontrolünü elde ederek Batı Pasifik'te ve uluslararası düzeyde hegemonya kurma çabası olarak yorumladığını ifade etti.

1858 yılında imzalanan Aigun Anlaşması ile Çin, Sibirya'daki 600 bin kilometrekarelik toprağını Rusya'ya devretmişti.

Tayvan'ın Bağımsızlık Süreci

Tayvan, 1949 yılından bu yana fiili bağımsızlığa sahip olmakla birlikte, Pekin yönetimi, adayı kendi topraklarının bir parçası olarak görmektedir. Bu durum, Çin ana karası ile Tayvan arasında süregelen ayrılık ve egemenlik anlaşmazlıklarını derinleştirmektedir.