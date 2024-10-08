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Tayvan Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Tayvan Milli Günü, Ankara'da gerçekleştirilen özel bir resepsiyonla kutlandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 22:21
Tayvan Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Tayvan Milli Günü Resepsiyonu

Tayvan Milli Günü nedeniyle Ankara'da özel bir etkinlik düzenlendi. Başkentteki bir otelde gerçekleşen resepsiyona, diplomatik misyon temsilcileri, siyasi figürler ve çok sayıda davetli katıldı.

Volkan Chi-Yang Huang’ın Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Tayvan Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilcisi Volkan Chi-Yang Huang, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tayvan'ın Türkiye'ye sağladığı yardımlarla ilgili bilgiler paylaştı.

İşbirliği Vurgusu

Chi-Yang Huang, Tayvan ile Türkiye arasındaki ticaret, eğitim, turizm ve iklim değişikliği gibi önemli alanlarda işbirliğinin süreceğini vurgulayarak, iki ülke arasında olan dostluğun güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinlik, katılımcılara sunulan çeşitli lezzetlerle son buldu.

Tayvan Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyon...

Tayvan Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyon Ankara Temsilcisi Volkan Chi-Yang Huang, programda konuşma yaptı.

Tayvan Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyon...

Tayvan Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyon Ankara Temsilcisi Volkan Chi-Yang Huang, programda konuşma yaptı.

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