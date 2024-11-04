Tayvan Üzerindeki Askeri Gerginlik: Çin'in Hava ve Deniz Görevleri

Tayvan Adası Çevresinde Eylemler Artıyor

Tayvan Adası'nın etrafında Çin'e ait 44 askeri hava aracı ve 7 gemi tespit edildi. Bu durum, bölgedeki askeri gerginliğin artış gösterdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın Açıklamaları

Tayvan Savunma Bakanlığı, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı duyuruda, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar 44 askeri uçak ile 7 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Bu hava araçlarından 37'sinin, Tayvan Boğazı'nda ülkeler arası etki alanlarını sınırladığı kabul edilen "orta çizgi"nin ötesine geçtiği sıkça vurgulandı.

ADIZ Nedir?

Türkçeye Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ) olarak geçen bu alan, uluslararası hukukun tanımında yer almamakta ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmemektedir. Ülkeler, bu bölgeyi tek taraflı olarak belirlemektedir. Ancak, sivil uçakların bu alanları ihlal etme niyetinin olmadığı düşünülürken, askeri uçaklar potansiyel bir tehdit olarak değerlendirilip uyarılmaktadır.

Tayvan ve Çin İlişkileri

1949 yılından bu yana fiili bağımsızlığa sahip olan Tayvan, Çin'in topraklarının bir parçası olduğu görüşünü sürdürmektedir. Bu durum, iki taraf arasında devam eden iç savaş sonrası oluşan ayrılık ve egemenlik ihtilafının bir yansımasıdır. Son yıllarda Pekin yönetimi, Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artırırken, Ada'nın yeniden ana karaya bağlanması için gerektiğinde askeri güç kullanma olasılığını dışlamayacağını belirtmektedir.