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Tayvan, Yerli Üretim Denizaltı Projesine Onay Verdi

Tayvan, 7 yerli 'Narwhal' denizaltısının yapımına yeşil ışık yaktı. Proje 2025-2038 yılları arasında tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:03
Tayvan, Yerli Üretim Denizaltı Projesine Onay Verdi

Tayvan'dan Stratejik Denizaltı Projesi Onayı

Tayvan hükümeti, Çin ile olan egemenlik ihtilafları çerçevesinde, yerli üretim 7 adet "Narwhal" denizaltısının inşası için onay verdi. Bu durum, Tayvan'ın savunma kapasitesini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Denizaltı Projesinin Detayları

Tayvan haber ajansı CNA'nın bildirdiğine göre, kabine, Savunma Bakanlığı'nın 2025-2038 yılları arasında gerçekleştirilecek olan denizaltı yapım önerisini onayladı. "Yerli Savunma Denizaltısı" (IDS) olarak adlandırılan bu program çerçevesinde inşa edilecek denizaltıların toplam maliyetinin 8,88 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Narwhal Sınıfı Denizaltılar

"Narwhal" adı, Çince'de "deniz gergedanı" anlamına gelmektedir ve bu denizaltılar, "Hai Kun" sınıfı olarak tanımlanmaktadır. İlk prototipi 28 Eylül 2023'te tanıtılan "Narwhal" denizaltıları, Tayvan Uluslararası Gemi İnşa Şirketi (CSBC) tarafından inşa edilmektedir. İlk denizaltının liman ve deniz kabul testlerinin ardından bu yıl sonunda donanmaya teslim edilmesi planlanıyor.

Askeri Strateji ve Olası Çatışmalar

Onaylanan diğer 7 denizaltının inşası 2038 yılına kadar tamamlanacak. Bu denizaltıların, Çin ile olası bir askeri çatışma durumunda, Tayvan ordusuna asimetrik savaş yetenekleri kazandırması bekleniyor.

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