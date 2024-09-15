Tayvanlı Turistin Ürgüp'te Ölümü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 61 yaşındaki Tayvanlı turist H.S.C, otel odasında ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:43
Tayvanlı Turistin Ürgüp'te Ölümü

Tayvanlı Turistin Trajik Ölümü

Nevşehir'in tarihi bölgesi Ürgüp'te, 61 yaşındaki bir Tayvanlı turist, konakladığı otel odasında hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Kapadokya'daki turistik yerleri gezmek amacıyla önceki gün bölgeye gelen H.S.C, bir akşam rahatsızlanmasının ardından hastaneye başvurdu. Tedavisinin tamamlanmasının ardından otele dönen turist, sabah saatlerinde sıcak hava balonu turuna katıldı. Tur sonrası tekrar rahatsızlanan H.S.C, dinlenmek üzere otele geri döndü.

Olayın Gelişimi

Otel arkadaşı, H.S.C’nin bir süre hareketsiz halde bulması üzerine otel görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, H.S.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri

Hayatını kaybeden turistin cenazesi, gerekli işlemler için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye’nin Bakanları Brezilya’da Uçak Üretim Tesisini İnceledi
2
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı
3
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
4
İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi
5
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
6
Sudan Yönetiminden Türkiye'ye Teşekkür
7
Mersin'de Çöp Dökme Alanında Bulunan Erkek Cesedinin Kimliği Belirlendi

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları