TBB Başkanı Erinç Sağkan: Güçlü Savunma Olmadan Hukuk Devleti Olmaz — 2025-2026 Adli Yıl Açılışı

TBB Başkanı Erinç Sağkan 2025-2026 Adli Yıl Açılışında Konuştu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Savunma ve yargı bağımsızlığı vurgusu

Sağkan, savunma makamının güçsüzleşmesinin yargı bağımsızlığını zedeleyeceğini, bağımsız yargı olmadan da gerçek bir hukuk devleti kurulamayacağını belirterek, Savunma makamı güçlü olmadan bağımsız yargı, bağımsız yargı olmadan da gerçek bir hukuk devleti inşa etmek mümkün değildir ifadesini kullandı.

Yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran, yargıçları baskı altına alan ya da mahkeme kararlarını uygulamayan yaklaşımların sadece hukuk devletini değil, demokrasinin varlık gerekçesini de ortadan kaldıracağını ifade etti.

Toplumsal bütünleşme ve terörle mücadele

Sağkan, terörün Türkiye gündeminden çıkarılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması adına yürütülen çalışmaları çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Hukuk eğitimi ve avukatlık mesleği

Avukatların sorunlarının yurttaşların hak arama özgürlüğünü da olumsuz etkilediğini vurgulayan Sağkan, hukuk fakültelerine girişte uygulanan başarı sıralamasının yukarı çekilmesi gerektiğini savundu.

Sağkan, başarı sıralamasının kademeli olarak yükseltilmesi ve hukuk fakültesi sayısının bilimsel kriterlere göre sınırlandırılması gerektiğini belirterek, kontenjan azaltılmasını olumlu bulduğunu, bunun yalnızca devlet üniversitelerinde değil vakıf üniversitelerinde de uygulanması gerektiğini söyledi. Kontenjan belirlerken bilimsel veriler ışığında ihtiyaç analizlerinin esas alınması gerektiğini ifade etti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde avukatlık mesleğine ilişkin hedefleri memnuniyetle karşıladığını söyleyen Sağkan, bu hedeflerin acilen hayata geçirilmesi için somut adımlar beklediklerini bildirdi. Sağkan, nitelikli hukuk eğitiminin nitelikli savunmanın, nitelikli savunmanın ise gerçek bir hukuk devletinin temel taşı olduğuna işaret etti.

Avrupa Konseyi sözleşmesi ve HSK'ya ilişkin çağrılar

Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığını anımsatan Sağkan, bu tarihsel sorumluluğa rağmen taraf olunmayan sözleşmeler bulunduğunu ve bunlardan birinin Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olduğunu belirterek bu sözleşmeye taraf olunması çağrısında bulundu.

Ayrıca baroların ve avukatların bağımsızlığının anayasal teminata kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Sağkan, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yürütmenin etkisinden çıkarılması ve tüm kararlarının yargı denetimine açılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Konuşmasını yeni adli yılın yargı mensupları, çalışanları ve yurttaşlar için adil bir yıl olması temennisiyle sonlandırdı.

2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni, Yargıtay'daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (sol 3) ile yargı mensupları ve davetliler katıldı.