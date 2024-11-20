TBB Başkanı İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekilleri ile Yerel Yönetim Demokrasisini Görüştü

TBB Başkanı İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekillerini Ziyaret Etti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ı ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Yerel Yönetim Demokrasisi Üzerine Vurgu

Bazı siyasi partilerle yürütülen görüşmelere değinen İmamoğlu, Türkiye’de yerel yönetim demokrasisinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan bu toplantıların önemine dikkat çekti. İmamoğlu, “Bu noktada arayışlarımız var. Bu gündemin ülkenin üzerinden kalkmasını çok arzu ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bütün Siyasi Partiler ile İletişim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile başlattıkları görüşmeleri mümkün olan en iyi seviyeye ulaştırdıklarını belirten İmamoğlu, “Yaptığımız görüşmelerden elde ettiğimiz geri dönüşleri grup başkanvekillerine rapor halinde sunduk.” dedi.

Hukukun Üstünlüğü ve Demokratik Zemin

Görüşmelerin makul bir zeminde ilerlediğini ifade eden İmamoğlu, “Bu değişikliğin iyi bir değişiklik olacağına inanıyoruz.” diyerek, tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Meclis Başkanı ile Randevu Talebi

Bir gazetecinin Meclis Başkanı’ndan randevu talep edip etmediklerini sorması üzerine İmamoğlu, “Talebimizi geri çekmiş değiliz. Hem MHP olsun hem Meclisimizin değerli Başkanı olsun görüşmeye hazırız.” yanıtını verdi. Böylece, Türkiye'deki yerel yönetim güçlerinin daha iyi bir seviyeye ulaşması için atılacak adımlar üzerinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ı ziyaret etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ı ziyaret etti.