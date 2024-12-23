TBMM 2024 Kasım-Aralık Döneminde Kapsamlı Yasalar ve Tartışmalar

2024 yılı Kasım ve Aralık aylarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önemli kanun teklifleri kabul edilerek yasalaştı. Bu dönemde yargı, iç güvenlik ve köy kanunlarına ilişkin düzenlemeler öne çıkarken, 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri de yoğun bir şekilde gerçekleştirildi.

9. Yargı Paketi ve Yargı Düzenlemeleri

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 9. Yargı Paketi ile birlikte, yargıya ilişkin önemli düzenlemeler yasalaştı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu pakette, sesli, yazılı ve görüntülü iletişim yoluyla hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alındı. Ayrıca, arabuluculuk eğitimini tamamlayanların yazılı sınav stressi olmadan arabuluculuk siciline kaydı mümkün hale getirildi.

2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri ve Gerilimler

2025 yılı bütçe görüşmelerinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın girişini engelleme girişimiyle arbede yaşandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu olayın meclisin demokratik işleyişine saygısızlık olduğunu ifade etti.

Öne Çıkan Konuşmalar ve Gelişmeler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın bir an önce yapılmasını bekliyorum," dedi. Ayrıca, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suriyeli mültecilere yönelik Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getireceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda, "Türkiye, küresel siyasetin kutup başlarından biri olma rolünü güçlendirmektedir," dedi ve İslam'ın bayraktarlığını gerçekleştiren Türk ordusunun önemini vurguladı.

Köy Kanunu ve Diğer Düzenlemeler

Aralık ayında kabul edilen köy kanunuyla, köyde ikamet edenlerde varsa taşınmazlar üzerinde bina yapmayanlara ek süre tanınması gibi düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, 2025 yılı bütçesinin genel kurulda görüşülmesine başlandı.

Kasım ve Aralık aylarındaki gelişmeler, TBMM'de yargı ve güvenlik meselelerine dair tartışmaların yanı sıra siyasi gerginliklere de sahne oldu. Bu dönemde gerçekleştirilen yasalar ve tartışmalar, önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutacak.