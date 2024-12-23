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TBMM 2024 Yaz Döneminde Önemli Gelişmeler: Filistin, Yeni Anayasa ve Sosyal Politikalar

TBMM, 2024 yaz döneminde Filistin, yeni anayasa ve sosyal politikalar üzerine önemli toplantılar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:00
TBMM 2024 Yaz Döneminde Önemli Gelişmeler: Filistin, Yeni Anayasa ve Sosyal Politikalar

TBMM Yaz Döneminin Öne Çıkan Gelişmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2024 yaz döneminde önemli olaylara ev sahipliği yaptı. 15 Ağustos’ta olağanüstü toplanan Genel Kurulda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, önemli bir konuşma gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Uluslararası Adalet Divanındaki dava, Filistin için de İsrail için de yeni bir dönemin başlangıcıdır," dedi.

Filistin Konusuna Güçlü Yansımalar

Abbas'ın 46 dakika süren konuşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı. TBMM Genel Kurulunda ayrıca, İsrail'in Refah saldırısını kınayan bir tezkere kabul edildi. Tezkerede, "Son Refah saldırılarının sorumluları da cezasız kalmayacaktır,” ifadelerine yer verildi.

Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos Ayındaki Önemli Olaylar

Mayıs ayındaki gelişmelere bakıldığında, 2 Mayıs’da Kurtulmuş'un yeni anayasa hakkında çeşitli parti gruplarını ziyaret ettiği dikkat çekiyor. 3 Mayıs’ta Fransa Ulusal Meclisi'nin kararını kınayan bir mektup gönderdi.

Diğer önemli olaylar arasında 14 Mayıs’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Refah'a yönelik açıklamaları, 23 Mayıs’da kapı kapı dolaşırken fahiş fiyat artışlarına karşı alınan tedbirler yer aldı.

Haziran ayının dikkat çeken gelişmelerinden biri, Erdoğan’ın 26 Haziran’da muhalefetle normalleşme çabalarına vurgu yapmasıydı. 2 Temmuz’da yeni bakanların ant içme töreni gerçekleştirildi.

Yaz Döneminde Öne Çıkan İvgiler

11 Temmuz’da Srebrenitsa Soykırımı'nın unutturulmaması amacıyla genel görüşme yapıldı. Ardından, 27 Temmuz’da Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması kınandı. 30 Temmuz’da sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler TBMM'de kabul edildi.

Genel Kurulda, 15 Ağustos’ta yapılan olağanüstü toplantıda Filistin konusu öne çıkarken, Kurtulmuş’un açıklamaları dikkat çekici oldu. 16 Ağustos’ta ise CHP'nin Anayasa Mahkemesi ile ilgili önergesi görüşülmek üzere yeniden olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi.

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