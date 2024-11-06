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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Cüneyt Yüksel, İsrail'e yönelik kapsamlı yaptırımlar ve silah ambargosu uygulanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:37
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Yüksel'den Kapsamlı Yaptırım Çağrısı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, silah ambargosu dahil olmak üzere İsrail'e yönelik kapsamlı yaptırım kararlarının alınması gerektiğini açıkladı.

Uluslararası Hukukun İhlali

Yüksel, Gazze'deki saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğine ve İsrail'in şiddetinin sadece Gazze ile sınırlı kalmadığına dikkat çekti. "İsrail, bölgenin hukuk tanımaz eşkıyası gibi, tam anlamıyla bir terör devleti gibi faaliyetlerde bulunuyor," dedi.

İsrail'in Yayılmacı Politikaları

İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki askeri operasyonlarına dikkat çeken Yüksel, "İsrail, yasadışı Yahudi yerleşimcileri işgal altındaki topraklara yerleştiriyor, bu da Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlalidir," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Yüksel, uluslararası topluma seslenerek, "Geçmişte Bosna'da yapılan hataların tekrarlanmaması gerekiyor," dedi ve BM'nin kendisine sığınanları koruyamadığını vurguladı. Ayrıca, "İsrail, Büyük İsrail'i kurmak için Filistinlileri topraklarından çıkarmak istiyor," diye konuştu.

Güney Afrika'nın Başvurusu ve Türkiye'nin Rolü

Yüksel, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdindeki soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olduğunu belirtti ve bu durumu İsrail'in soykırımcı devlet olduğunu kanıtlayacak önemli bir adım olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Silah Ambargosu ve Cezai Süreçler

Yüksel, 52 devletin birlikte ilan ettiği silah ambargosu çağrısının önemine değinerek, "Bu sayede İsrail'in soykırım içeren saldırılarına son verilmesi hedefleniyor," açıklamasında bulundu.

Barış Gücü Önerisi

Türkiye'nin uluslararası platformlarda yapacağı girişimler için öncülük edeceğini belirten Yüksel, Filistin topraklarında BM Barış Gücü'nün konuşlandırılması önerisini yineledi. "Barış güçlerine saldırmak bir savaş suçudur," dedi.

Son Durum ve İzlenen Süreç

Yüksel, UAD'deki soykırım davasına dair son gelişmeleri takip ettiklerini ve İsrail'in sanık sandalyesine oturtulmasının Türkiye'nin çabalarıyla gerçekleşeceğine inandığını belirtti.

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