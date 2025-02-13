TBMM Adalet Komisyonu ve İtalya Adalet Bakanı Nordio Görüşmesi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, İtalya Adalet Bakanı Nordio ile Görüştü

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio ve beraberindeki heyetle Meclis'te bir araya geldi. Görüşmede, Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için Yüksel, taziye dileklerini iletti.

Mutabakat Zaptı ve İki Ülkenin Tarihi İlişkileri

Görüşme sırasında, Nordio'nun Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile imzaladığı mutabakat zaptının her iki ülke için hayırlı olmasını dileyen Yüksel, TBMM Adalet Komisyonu'nun çalışmaları hakkında İtalyan heyete bilgi verdi.

Yüksel, Türkiye ve İtalya'nın köklü tarihleri ve zengin kültürel miraslarıyla iki dost ülke olduğuna dikkat çekerek, bu bağların günümüzde de dostane ilişkilerin temelini oluşturduğunu vurguladı. Yüksel, "Bu nedenle müttefikimiz ve stratejik ortağımız İtalya ile ikili düzenli diyaloğa çok önem veriyoruz. Bu görüşmemizin de diyalog ve işbirliğini pekiştireceğine inanıyorum," dedi.

Adli İşbirliği ve İade Talepleri

İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, gerçekleştirilen verimli ziyaretler ve görüşmelere değindi. Özellikle Türkiye'de bulunan Türk tutuklu ve hükümlülerin iade edilmesi konusunu gündeme getiren Nordio, "İtalyan hükümeti, İtalya’da suç işleyen kişilerin kendi vatandaşları tarafından kendi topraklarında cezasını çekmesini istemektedir. Türkiye için büyük suçlara karışmış kişilerin iadesinin İtalyan makamlarınca kabul edilmesini arzu ediyoruz. İade talepleri, hakimler tarafından değerlendiriliyor," açıklamasında bulundu.

Ayrıca Nordio, İtalya'da tutuklanan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un iade talebine ilişkin süreç hakkında Türk makamlarıyla bilgi paylaşımında bulunduklarını belirtti ve Türkiye ile İtalya arasındaki adli işbirliğini daha da güçlendirme arzusunu dile getirdi.