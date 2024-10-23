TBMM Adalet Komisyonu Yargı Düzenlemelerini Kabul Etti

Yargı Düzenlemelerinde Önemli Gelişmeler

Yargıya yönelik önemli düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda da değişiklikler öngörüyor.

Avukatlık Stajı Düzenlemeleri

Teklife göre, avukatlık stajı süresince sigortalı bir işte çalışılması mümkün olacak. Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları, kamu kurumlarında görevli olanlar, staj sürecinde aylıksız veya ücretsiz izin alarak avukatlık stajı yapabilecekler. Ayrıca, izin süreleri ve çalışma saatleri, ilgili kamu kurumu tarafından düzenlenecek.

Noterlik Kanunu'ndaki Yenilikler

Noterlik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, noterlerin tatil günlerinde çalışma usulleri belirlenecek. Noterlik Ücret tarifesi de artık her yıl ocak başında düzenlenecek. Tanınan yeni düzenlemeler sayesinde, noterlik işlemleri için ödemeler, çeşitli kartlarla gerçekleştirilebilecek.

Türk Medeni Kanunu ve Casusluk Suçları

Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, boşanma davalarında süreler kısaltılacak. Bunun yanı sıra, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) casusluk suçlarına ilişkin yeni düzenlemeler eklenecek; devletin güvenliği aleyhine yapılan eylemlere hapis cezası getirilecek.

Çocuk İzlem Merkezleri ve Eğitime Erişim

Cezai infaz sistemine dair düzenlemelerle, devlet üniversiteleri Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) kurabilecek. Hükümlülerin eğitim hakları genişletilecek ve açık ceza infaz kurumlarında çeşitli öğretim türlerinden yararlanma imkanları sağlanacak.

Komisyon Başkanı'nın Açıklamaları

Teklifin kabul edilmesinin ardından, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, düzenlemelerin toplum yararına olacak şekilde hazırlandığını belirtti. Ayrıca, son zamanlarda yaşanan terör saldırılarına karşı duyduğu endişeyi dile getirdi.