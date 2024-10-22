TBMM Adalet Komisyonu Yargıya İlişkin Düzenlemeleri Görüşüyor

TBMM Adalet Komisyonu, yargıya dair yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 13 maddesini kabul etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 23:33
TBMM Adalet Komisyonu Yargıya İlişkin Düzenlemeleri Görüşüyor

Yeni Yargı Düzenlemeleri TBMM Adalet Komisyonunda Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu, yargıya ilişkin düzenlemeleri içeren noterlik kanunu ile bazı kanunlardaki değişiklikleri kapsayan kanun teklifinin ilk 13 maddesini onayladı.

Avukatlık Stajı ile İlgili Yenilikler

Kabul edilen değişikliklere göre, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda düzenlemelere gidildi. Avukatlık stajında herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması durumunda staj yapılması engellenmeyecek.

Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları, mahkemelerde staj yapma hakkına sahip olabilecek. Bunun yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, staj süresince aylıksız veya ücretsiz izin kullanarak avukatlık stajlarını tamamlayabilecek.

Noterlik Kanunu'ndaki Değişiklikler

Noterlik Kanunu üzerinde de önemli değişiklikler yapıldı. Noterlerin tatil günlerinde çalışma düzeni, Türkiye Noterler Birliği’nin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek. Bunun yanı sıra, noterlik ücret tarifeleri her yıl ocak ayı başında güncellenecek.

Türk Medeni Kanunu'nda Önemli Değişiklikler

Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, ad değişikliği durumları ve boşanma davalarıyla ilgili sürelerde yenilikler getirildi. Boşanma davasının reddedilmesi durumunda, çiftlerin yeniden dava açması için gereken süre 3 yıldan 1 yıla düşürüldü.

Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, teklifin 13 maddesinin kabul edilmesinin ardından görüşmelere yarın saat 11.30’da devam edileceğini duyurdu.

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