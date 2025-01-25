TBMM Adalet Komisyonu Yeni Yargı Reformu Stratejisi için Çalışmalara Başladı

Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde belirlenen hedefler doğrultusunda yasal düzenlemelere yönelik çalışmaların başlayacağını duyurdu.

Kemal Karadağ'ın haberine göre, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi üzerine açıklamalarda bulundu. Yüksel, Türkiye'nin demokrasi, hak ve özgürlükler temelli bir hukuk sistemi inşa ettiğini belirtti.

Yüksel, "Adalet mülkün temelidir" ifadesinin, devletin adaletle var olduğunu vurguladığını belirterek, tüm çalışmaların bu anlayışla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Reform İradesi ve Gelecek Hedefler

Adalet hizmetlerinde kaliteyi artırmanın temel görev olduğunu belirten Yüksel, 2002 yılından bu yana sürdürülen reform iradesinin insan hakları ve adalet alanındaki yasal değişikliklerle somutlaştığını dile getirdi.

Yüksel, 2025-2029 dönemini kapsayan yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" yapma amacını taşıdığını hatırlattı.

Belgenin yargı reformunu güçlendirmek için hazırlanan beş ana hedef üzerine odaklandığını aktaran Yüksel, adalet hizmetlerinin hızlı ve verimli sunulabilmesi için kurumsal yapının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yeni Mahkemeler ve Eğitimde Reform

Yüksel, yeni mahkemelerin kurulması, temyiz ve istinaf süreçlerinin hızlandırılması amacıyla önemli adımlar atılacağını bildirdi. Ayrıca, hukuk eğitiminde yüksek başarı sıralaması ile hukuk fakültelerine girişte yeni düzenlemeler yapılacağını belirtti.

Adalet personelinin eğitimini güçlendirmek ve alternatif çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması da Yüksel'in belirttiği öncelikler arasında yer aldı.

Toplum Güvenliği İçin Etkili Önlemler

Cüneyt Yüksel, çarpıcı önlemler alınacağını da duyurarak, trafik güvenliği, bilişim suçları ve uyuşturucuyla mücadele konularında güçlü tedbirlerin hayata geçirileceğini vurguladı.

"Adalete Erişimin Kolaylaştırılması" hedefi ile çeşitli düzenlemeler yapılacağını ifade eden Yüksel, dijital dönüşüm ve yapay zeka tabanlı sistemlerin gelişimini destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Milletvekilleri ile İş Birliği

Son olarak, Yüksel, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde belirlenen hedeflere yönelik çalışmaların milletvekillerinin takdiriyle hayata geçirileceğini ve adaletin öncelik olduğu düzenlemelerin gerçekleştirileceğini belirtti.

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