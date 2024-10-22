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TBMM Adalet Komisyonunda Yargıya Yönelik Düzenlemeler Görüşüldü

Yargıda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda tartışıldı. Vekiller çeşitli eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 20:55
TBMM Adalet Komisyonunda Yargıya Yönelik Düzenlemeler Görüşüldü

TBMM Adalet Komisyonunda Yargıya İlişkin Düzenlemeler Üzerine Görüşmeler Yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu’nda, yargıya dair önemli düzenlemeleri içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri tamamlandı.

Vekillerin Eleştirileri

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi. Özellikle casusluk düzenlemesinin dikkat çekici olduğunu belirten Özer, "Bu madde yeniden önümüze getiriliyor ve apar topar geçirme niyeti var. Her ne kadar bu yasa maddesinde etki ajanlığı ifadesi yok gibi görünse de bu açıkça etki ajanlığı düzenlemesidir." dedi.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ise, "torba kanun" uygulamasının sona ermesini talep etti. Özbudun, son dönemde kadınlara yönelik şiddet ve "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına dikkat çekerek, teklifteki casusluk düzenlemesinin de Anayasa’ya aykırı olduğuna vurgu yaptı.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ise teklifin 12 kanunda değişiklik öngördüğünü ve amacının casusluk düzenlemesinin yasalaşması olduğunu öne sürdü. Olgun, "Teklifin özünü casusluk düzenlemesi oluşturuyor" ifadesini kullandı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de önemli düzenlemelerin bulunduğunu, devlet üniversitelerinin çocuk izlem merkezleri kurabilmesinin yerinde bir karar olduğunu savundu. Öztürk, çocuklara yönelik istismar suçlarını ise cerrahi kastrasyon ile cezalandırma önerisinde bulundu.

Casusluk Düzenlemesi Üzerine Tartışmalar

Demokratik Bölgeler Partisi (DEM) Van Milletvekili Zülküf Uçar, teklifin vatandaşların beklentilerine karşılık vermediğini belirtti. Uçar, "Teklifin özünü casusluk düzenlemesi oluşturuyor" dedi.

Görüşmelerin ardından teklifle ilgili maddelerin görüşülmesine geçildi.

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