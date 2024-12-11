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TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 Yılı Bütçelerini Kabul Etti

TBMM, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerini kabul etti; Bakan Tunç önemli projeleri ve yargı süreçlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 03:00
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 03:00
TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 Yılı Bütçelerini Kabul Etti

TBMM'de 2025 Yılı Bütçeleri Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerini onayladı. Genel Kurulda bütçe üzerindeki tartışmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Projeler ve Güncellemeler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapım ihale süreci devam eden toplam 49 projeden bahsetti. Bu projeler arasında Ankara Adalet Sarayı, 34 adliye, 4 adli tıp kurumu ve 11 ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Ayrıca, tarihi Yargıtay binasının onarımlarının sürdüğünü belirtti.

Tunç, Türkiye Barolar Birliği ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınarak Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında görevli avukatların ücretlerinin her yıl 1 Ocak'tan itibaren belirlenmekte olduğunu ifade etti. Geride kalan yıllarda yapılan artış oranlarına dikkat çekerek, 2022'de yüzde 30, 2023'te yüzde 122, 2024'te ise yüzde 58,4 oranında enflasyonun üstünde artış sağlandığını dile getirdi.

Cezaevlerinde Güvenlik Önlemleri

Cezaevlerinde toparlanma sürecinde yeniden gündeme gelen "çıplak arama" iddiasıyla ilgili Tunç, ''Cezaevlerinde 'çıplak arama' diye bir uygulama söz konusu değil. Kişi ve kurum güvenliği için detaylı arama yapılırken, mahremiyet korunmaktadır'' dedi. Ayrıca, işkenceye yönelik sıfır tolerans politikalarının devam ettiğini vurguladı.

Yargı Sisteminde Değişiklikler

Ceza adaleti ile ilgili yapılan düzenlemelere değinen Tunç, kasten öldürme ve yaralama gibi suçlarda cezaların arttırıldığını belirtti. Kadına yönelik şiddetle ilgili cezaların da artırıldığını ve tutuklama nedeninin kasten yaralama olduğuna dikkat çekti. “İyi hal değerlendirmelerinin” %94 oranında olumlu sonuçlandığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye Politikasına Vurgu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olma kararlılığını yineledi. Fidan, uluslararası toplumla temas halinde olduklarını ve ortak hedefler etrafında birleşmenin önemine dikkat çekti. PKK terör örgütünün karşıt yapısına dair gözlemlerini paylaşarak, vize sorunlarını da gündeme getirdi.

TBMM Genel Kurulunda Tartışmalar Devam Etti

Genel Kurulda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, basın özgürlüğü ve uluslararası gelişmelere ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Konuşmaların ardından üç bakanlığın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

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