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TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu Toplandı: Sosyal Medya Sınırlamaları Üzerine Önemli Çalışmalar Başlatıldı

TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu, sosyal medya sınırlamaları üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Komisyon, çocukları koruma önlemlerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:53
TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu Toplandı: Sosyal Medya Sınırlamaları Üzerine Önemli Çalışmalar Başlatıldı

TBMM Akran Zorbalığına Dair Önemli Toplantı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Akran Zorbalığının Araştırılması Alt Komisyonu, sosyal medya sınırlamaları ve akran zorbalığı konularını ele almak üzere toplandı. Komisyon Başkanı Yıldız Konal Süslü, toplantının açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal Medya Sınırlamaları Önerisi

Süslü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya alanlarına erişimini yasaklamaya yönelik çalışmaların başlatıldığını hatırlattı. "Birçok ülkede gündemde olan ve çocuklarımızı ekran bağımlılığından, dijital dünyanın tehlikelerinden koruyabilmek için önem arz eden sosyal medya sınırlamaları konusunda ülkemizde de çalışmaların yürütülmesi, Komisyonumuz açısından sevindirici olmuştur. Umarım bu çalışmalar faydalı kararlar ve düzenlemelerle sonuçlanır" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Akran Zorbalığı ile Mücadele

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Hamit Harun Bağcı da yer aldı. Bağcı, Bakanlık tarafından sunulan koruyucu ve önleyici hizmetler ile danışmanlık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ülke genelinde 8 bin 200 aile sağlığı merkezinde 26 binin üzerinde aile hekiminin yanı sıra 700 psikolog ve 605 sosyal çalışmacı ile 215 çocuk gelişimcisinin birlikte çalışarak bu sorun üzerine hizmet verdiklerini belirtti.

Siber Zorbalık ve Farkındalık Çalışmaları

Bağcı, sosyal çalışmacılar tarafından geliştirilen risk haritasının sosyal sorunların yaşanma ihtimalinin fazla olduğu bölgeleri tespit etmekte yardımcı olduğunu ifade ederek, siber zorbalık, sözel zorbalık ve dışlanma zorbalığı konularında farkındalık çalışmalarına ağırlık vereceklerini vurguladı. 2024 yılının ilk alt ayında 29 bin 97 gence yönelik psikolojik destek sağlamak amacıyla üniversitelerde eğitimler verileceği müjdesini verdi.

Komisyon toplantısı, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Ersöz Alan ve Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği temsilcilerinin akran zorbalığı ile ilgili sunumlarıyla devam etti.

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