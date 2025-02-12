TBMM Alt Komisyonu Ceza İnfaz Kurumlarının Raporlarını İnceledi

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında bir araya geldi. Toplantının açılışında Yurdunuseven, daha önce farklı cezaevlerinde incelemelerde bulunduklarını kaydetti.

Başvuruların Sayısı Arttı

Yurdunuseven, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na yapılan başvuru sayısının 8 bin 363 olduğunu belirtti. Bu başvuruların 5 bin 526'sının cezaevlerinin sorunlarına ilişkin olduğunu ifade etti.

Cezaevi Raporları Üzerine Değerlendirmeler

Toplantıda, Erzurum ve Erzincan ceza infaz kurumlarının raporları ele alındı. Milletvekilleri, cezaevlerindeki sorunlar ve hükümlü ile tutukluların talepleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım'ın Açıklamaları

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, ceza infaz alanının insan unsuru etkin bir alan olduğunu ve uygulamanın insan onurunu esas alması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, detaylı aramalar ile yasak malzemelerin girişinin engellenmesinin, diğer tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlamak için yapıldığını belirtti.

“Detaylı arama, Yönetmeliğin 34. maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir,” diyen Yıldırım, aramaların görevli ve kurum yöneticisinin takdirine bağlı olduğunu söyledi. Bunun Batı'daki çıplak arama uygulamalarından farklı olduğunu da vurguladı.

Arama Uygulamaları ve Güvenlik Önlemleri

Geçen yıl gerçekleştirilen aramalarda toplamda 470 cep telefonu, 82 kesici ve delici alet ile 404 uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Bu tür önlemlerin, ceza infaz kurumları için güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

İaşe Bedeli ve Kadın Hükümlüler

Yıldırım, iaşe bedeli ile ilgili de bilgiler vererek, “Son olarak günlük iaşe bedelini 118 liraya çıkardık. Bu konuyu devamlı olarak takip ediyoruz,” dedi. Ayrıca, kadın hükümlü ve tutuklulara hijyen malzemelerinin ücretsiz verildiğini de belirtti.

Kapsamlı Değerlendirmeler ve Gelecek Planları

Görüşmelerin sonunda, raporlar ayrı ayrı oylanarak kabul edildi. Alınan karar gereği, Komisyon gelecek hafta Sincan Cezaevi'nde incelemelerde bulunma kararı aldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplandı. Yurdunuseven, burada konuşma yaptı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplandı. Yurdunuseven, burada konuşma yaptı.