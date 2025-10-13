TBMM, Azerbaycan ve KKTC Dostluk Grupları Lefkoşa’da Toplandı

TBMM, Azerbaycan ve KKTC dostluk grupları Lefkoşa'da buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Azerbaycan Milli Meclisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi tarafından düzenlenen "Dostluk Grupları Çalışma Toplantısı" Lefkoşa'da gerçekleştirildi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'ndeki toplantıda, 3 ülkenin meclislerindeki 6 dostluk grubundan başkan ve üyeler bir araya geldi. Toplantıda, meclisler arası işbirliği konuları ile Türk dünyasındaki son gelişmeler ele alındı.

KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: Türk dünyasının ayrılmaz parçasıyız

Ziya Öztürkler, KKTC'nin kültürel kimliği, tarihi bağları ve gönül coğrafyası ile Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak, toplantının yeni meclis binasında yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öztürkler, "Türk dünyasında barış, istikrar ve refahın ancak kardeşlik hukukuna dayalı dayanışmayla güçlenebileceğini" belirtti.

Öztürkler sözlerine şöyle devam etti: "Ana vatan Türkiye ve Azerbaycan ile olan ilişkilerimiz son yıllarda arzu ettiğimiz şekilde gelişmektedir. Özellikle Karabağ zaferi sonrasında oluşan güçlü dayanışma ruhu ile KKTC ve Azerbaycan halkları arasında güçlü bir gönül köprüsü kurulmuştur. Kıbrıs Türk halkının sesine her platformda ortak olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova’ya bu anlamda Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ediyorum."

Öztürkler ayrıca, KKTC, Türkiye ve Azerbaycan meclislerinde bulunan dostluk gruplarının sadece diplomatik temellerle sınırlı kalmaması gerektiğini; diğer alanlarda da işbirliği ve ortak çalışmaların önemine işaret etti.

Orhan Erdem: İki devletli çözüm vizyonunu destekliyoruz

Orhan Erdem, Kıbrıs meselesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "İki devletli çözüm vizyonunu kuvvetle destekliyoruz. Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarı olacaktır." dedi.

Erdem, Kıbrıs Türk tarafına uygulanan insanlık dışı izolasyon ve ambargoların kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, ancak KKTC’nin tanınması ile Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme kavuşabileceğini söyledi. Ayrıca TBMM ile Cumhuriyet Meclisinin ortak milli davada eş güdüm içinde hareket edebilmesi için parlamenterler arasındaki diyalog ortamının karşılıklı ziyaretlerle canlı tutulması gerektiğine dikkat çekti.

Cavanşir Feyziyev: Yeni dünya düzeni ihtiyacı

Cavanşir Feyziyev, dünyadaki hızlı değişime değinerek son 4 yılda Avrupa’da yaşanan savaşta (Rusya-Ukrayna) dünyanın güvenlik sisteminin bozulduğunu ifade etti. Feyziyev, "Yeni bir dünya düzeni kurulması ihtiyacı ortaya çıktı. 30 yılı aşkın süredir devam eden Karabağ sorununun çözümüyle, Azerbaycan’ın yeni dünya düzenindeki yeri ve yolunu belirleme temelleri için çok uygun bir ortam oluşmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, üç ülke arasındaki parlamenter işbirliğinin güçlendirilmesi, karşılıklı diyalogların sürdürülmesi ve Türk dünyasındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi vurguları ile sona erdi.

