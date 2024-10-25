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TBMM Başkanı Cüneyt Yüksel'den Türk askerinin Lübnan'daki Görev Süresine Değerlendirme

Cüneyt Yüksel, Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasının uluslararası barış için kritik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:03
TBMM Başkanı Cüneyt Yüksel'den Türk askerinin Lübnan'daki Görev Süresine Değerlendirme

Türk Askerinin Lübnan'daki Görev Süresi Uzatıldı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını değerlendirdi. Yüksel, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü çerçevesinde sivil halkı koruma amacıyla bu bölgede bulunmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

BM Barış Gücü Misyonu ve Bölgedeki Durum

Yüksel, Türk askerinin Lübnan'da bulunan UNIFIL (BM Geçici Görev Gücü) kapsamında görev süresinin uzatılmasına yönelik TBMM Genel Kurulunda kabul edilen tezkerenin önemi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya 5'ten büyüktür" diyerek adil bir dünya talep eden Türkiye'nin, bölgedeki uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmasının değerli olduğunu vurguladı. Yüksel, bu tezkerenin; 7 Ekim 2023’ten itibaren İsrail'in Gazze'de yürüttüğü politikaların ve bu durumun oluşturduğu tehditlerin ışığında her zamankinden daha önemli olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Saldırıları ve Bölgedeki Kriz

Cüneyt Yüksel, "İsrail’in sivil ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar ve BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçememesi mevcut sistemin bir çıkmaza girdiğini göstermektedir" diyerek dikkat çekti. Yüksel, UNIFIL'in hem bölgedeki sivil halkın korunması hem de genel barış ve güvenliğin sağlanması bakımından kritik bir rol oynadığını belirtti.

UNIFIL'in Tarihçesi ve Görevleri

Yüksel, UNIFIL’in 1978 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde oluşturulduğunu ve o dönemde de Lübnan'ın işgalinin önlenmesi amacıyla görevlendirildiğini anımsattı. Ancak, Lübnan'ın uzun süre istikrar bulamadığını ve sürekli krizlerle karşı karşıya kaldığını ifade etti. 2006'da yaşanan İsrail-Hizbullah çatışmalarının durumu daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Gözlem Misyonunun Güçlendirilmesi

Son dönemde UNIFIL'in gözlem misyonunun güçlendirildiğini kaydeden Yüksel, bu görevler arasında sivillere insani yardım ulaştırılması ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü sağlama konularının da bulunduğunu ifade etti.

İsrail'in Yürüttüğü Saldırı Politikaları

Yüksel, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını ve bu süreçte yaşanan insani krizi gözler önüne sererek, "İsrail, Lübnan'ı da Gazzeleştirmeye yönelik adımlar atıyor. Bu bağlamda, Lübnan'daki Geçici Görev Gücü'ne, bölgedeki güvenliği sağlama ve huzuru koruma misyonu da yüklenmiştir" şeklinde konuştu.

BM Güvenlik Konseyinin Tepkisi

Cüneyt Yüksel, BM Güvenlik Konseyi'nin bu saldırılar karşısında etkisiz kaldığını ve bu soykırıma dair hiçbir önlem almadığını belirtti. "BM Güvenlik Konseyi, bölgedeki sivilleri koruma görevini yerine getirmekte büyük bir acizlik sergiliyor" diye ekledi. Yüksel, Türkiye'nin UNIFIL'e olan katkısının devam etmesinin; uluslararası barış ve huzurun sağlanmasına yönelik sorumluluğunun bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

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