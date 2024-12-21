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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2025 Yılı Bütçesinin Hayırlı Olmasını Diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kabul edilen 2025 yılı bütçe teklifinin ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 01:29
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 01:38
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2025 Yılı Bütçesinin Hayırlı Olmasını Diledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 2025 Bütçesi Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı bütçe teklifinin hayırlı olmasını diledi. Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

2025 Yılı Bütçesi Üzerine Düşünceler

Kurtulmuş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerimizi tamamladık. 2025 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sosyal medya...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı bütçe teklifinin hayırlı olmasını diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sosyal medya...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı bütçe teklifinin hayırlı olmasını diledi.

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