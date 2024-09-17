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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 27 Mayıs Darbesini Anarak Menderes'i Yâd Etti

Kurtulmuş, 1960'ta idam edilen devlet adamlarını andı ve demokrasi vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:54
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 27 Mayıs Darbesini Anarak Menderes'i Yâd Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Menderes ve Arkadaşlarını Andı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 1960 askeri darbesinin ardından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Demokrasiye Yapılan Müdahale

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs darbesinin demokrasiye yönelik en acımasız müdahalelerden biri olduğunu belirterek, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın kaybını unutmadıklarını vurguladı. Rahmetle ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Milletin İradesine Saygı

Kurtulmuş, 27 Mayıs darbesinin sadece o dönemin hükümetine değil, aynı zamanda milletin geleceğine ve demokrasiye bağlılığına da zarar verdiğini belirtti. Başbakan Menderes ve arkadaşlarını hedef alan zulmü hatırlatarak, demokrasinin, millet iradesinin ve hukukun üstünlüğünün önemini yineledi.

Kurtulmuş şunları söyledi: "Aziz milletimiz, halkın iradesini hiçe sayan darbecileri vicdanında mahkum etmiş, Menderes ve yol arkadaşlarını kalplerine kazımıştır. O gün yaşananları unutmadan, demokrasimizi ilerletmek ve bir daha böyle karanlık günlerin yaşanmasına izin vermemek bizim sorumluluğumuzdur. Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını bir kez daha rahmetle anıyorum, verdikleri mücadelenin milletimizin hafızasında daima yaşatılacağına inanıyorum."

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