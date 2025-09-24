TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Kırıkkale'den 'Gazze' Mektubu

Kırıkkale sivil toplum kuruluşları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a Gazze’deki insanlık dramının sona ermesi çağrısını içeren mektubu sundu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:57
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Kırıkkale'den 'Gazze' Mektubu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Kırıkkale'den 'Gazze' Mektubu

Kırıkkale STK'larından Gazze'ye insanlık çağrısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ile Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler ve Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi üyelerini kabul etti.

Öztürk, aralarında siyasi partiler, sendikalar, vakıf ve derneklerin yer aldığı 94 kurum ve kuruluşun katılımıyla Kırıkkale'de düzenlenen "Gazze ve Doğu Türkistan Çalıştayı"na ilişkin bilgi verdi ve Kırıkkale sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan, "Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi çağrısı"nı içeren mektubu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a takdim etti.

Mektupta şu ifadelere yer verildi: "Binlerce yıl dünyanın en büyük devletlerini kuran, son bin yılda dünyaya medeniyeti öğreten bir milletin temsilcileri olan değerli milletvekillerimiz; dünyanın gözü önünde Gazze ölüyor, Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor, Gazze'de tüm insanlık ölüyor. Biz sizden tarihte üstlendiğimiz misyonu üstlenmenizi bekliyoruz. Refah Sınır Kapısı açılsın, Gazze'de katliam dursun. Lütfen bu konuda dünyayı uyandırın."

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bu talep ve çağrılar iletildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Kırıkkale sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan ve "Gazze'deki...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Kırıkkale sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan ve "Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi çağrısı"nı içeren mektup takdim edildi. Kurtulmuş, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve beraberindeki Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler ile Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi üyelerini kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Kırıkkale sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan ve "Gazze'deki...

İLGİLİ HABERLER

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
Antalya'da Alacak Tartışması: Baba Öldü, Sanığın Duruşması Başladı
3
Bitlis'te Kuru Fasulye Hasadı Başladı: 110 Bin Dekarda 37 Bin Ton Üretim
4
Gergerlioğlu'ndan Küresel Sumud Filosu Saldırısına Sert Tepki
5
Mastung (Belucistan) Yolcu Trenine Bombalı Saldırı: 12 Yaralı
6
Cenin'de İsrail Baskını: 19 Yaşındaki Filistinli Genç Öldü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası