TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Kırıkkale'den 'Gazze' Mektubu

Kırıkkale STK'larından Gazze'ye insanlık çağrısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ile Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler ve Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi üyelerini kabul etti.

Öztürk, aralarında siyasi partiler, sendikalar, vakıf ve derneklerin yer aldığı 94 kurum ve kuruluşun katılımıyla Kırıkkale'de düzenlenen "Gazze ve Doğu Türkistan Çalıştayı"na ilişkin bilgi verdi ve Kırıkkale sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan, "Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi çağrısı"nı içeren mektubu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a takdim etti.

Mektupta şu ifadelere yer verildi: "Binlerce yıl dünyanın en büyük devletlerini kuran, son bin yılda dünyaya medeniyeti öğreten bir milletin temsilcileri olan değerli milletvekillerimiz; dünyanın gözü önünde Gazze ölüyor, Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor, Gazze'de tüm insanlık ölüyor. Biz sizden tarihte üstlendiğimiz misyonu üstlenmenizi bekliyoruz. Refah Sınır Kapısı açılsın, Gazze'de katliam dursun. Lütfen bu konuda dünyayı uyandırın."

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bu talep ve çağrılar iletildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Kırıkkale sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan ve "Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi çağrısı"nı içeren mektup takdim edildi. Kurtulmuş, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve beraberindeki Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler ile Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi üyelerini kabul etti.