TBMM Başkanı Kurtulmuş, AB Delegasyonu Başkanı Ossowski'yi Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AB Delegasyonu Başkanı ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşme Meclis'te Gerçekleşti

TBMM'de gerçekleşen bu önemli kabul, basına kapalı olarak yapıldı ve Türkiye-AB ilişkilerine dair önemli görüş alışverişlerini içeriyor. Kurtulmuş'un, Avrupa Birliği ile olan temasları ve işbirlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.