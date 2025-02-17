TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Kabri'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abdürreşid İbrahim Efendi'yi Andı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam'ı Japonya'ya tanıtan ve orada önemli bir miras bırakan Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Tokyo'daki kabrini ziyaret etti.

Dualarla Yadedildi

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dünyasının unutulmaz şahsiyetlerinden, Osmanlı'nın izini Japonya'da yaşatan büyük dava adamı Abdürreşid İbrahim Efendi'yi Tokyo'daki kabri başında dualarla yad ettik." ifadelerine yer verdi.

Abdürreşid İbrahim Efendi'nin yaşamının, inancı uğruna kıtaları aşarak Uzak Doğu'daki Müslümanların dayanışmasına katkıda bulunduğunu ve Japonya'da İslam'ın tanıtımına katkı sağladığını vurgulayan Kurtulmuş, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.