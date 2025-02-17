TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Kabri'ni Ziyaret Etti

Numan Kurtulmuş, Japonya'da İslam'ı tanıtan Abdürreşid İbrahim Efendi’nin Tokyo'daki kabri başında dualar etti.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:04
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Kabri'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abdürreşid İbrahim Efendi'yi Andı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam'ı Japonya'ya tanıtan ve orada önemli bir miras bırakan Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Tokyo'daki kabrini ziyaret etti.

Dualarla Yadedildi

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dünyasının unutulmaz şahsiyetlerinden, Osmanlı'nın izini Japonya'da yaşatan büyük dava adamı Abdürreşid İbrahim Efendi'yi Tokyo'daki kabri başında dualarla yad ettik." ifadelerine yer verdi.

Abdürreşid İbrahim Efendi'nin yaşamının, inancı uğruna kıtaları aşarak Uzak Doğu'daki Müslümanların dayanışmasına katkıda bulunduğunu ve Japonya'da İslam'ın tanıtımına katkı sağladığını vurgulayan Kurtulmuş, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 17 Aktif Doktor Gözaltına Alındı
2
Samsun'da Traktör Kazasında Can Kaybı 2'ye Çıktı
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Kabri'ni Ziyaret Etti
4
Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
5
Samsun'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Netanyahu'dan Smotrich'e Ateşkes İkinci Aşaması Onayı Sözü
7
Amerikalı ve Rus Yetkililer Suudi Arabistan'da Toplanıyor

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor