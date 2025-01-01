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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Cenaze Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Ünal Kılıçsal'ın Afyonkarahisar'daki cenaze törenine katıldı ve taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 17:20
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Cenaze Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 69 yaşında vefat eden Ünal Kılıçsal'ın cenaze törenine katılmak üzere Afyonkarahisar'da bir araya geldi.

Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine; Kılıçsal'ın ailesi, yakınları ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven gibi önemli isimler de iştirak etti.

Cenaze namazında saf tutan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kılıçsal'ın tabutuna bir süre omuz vererek, taziyelerini Kılıçsal ailesi ve yakınlarına iletti.

Cenaze, Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 2), Afyonkarahisar'da 69 yaşında vefat eden Ünal Kılıçsal'ın...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 2), Afyonkarahisar'da 69 yaşında vefat eden Ünal Kılıçsal'ın cenaze törenine katıldı. Kurtulmuş, Kılıçsal ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 2), Afyonkarahisar'da 69 yaşında vefat eden Ünal Kılıçsal'ın...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 2), Afyonkarahisar'da 69 yaşında vefat eden Ünal Kılıçsal'ın cenaze törenine katıldı. Kurtulmuş, Kılıçsal ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

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