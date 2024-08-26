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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Güçlü Yarınlar İçin Dayanışma Vurgusu Yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da güçlü yarınlar için ortak hareket etmemiz gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 20:17
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Güçlü Yarınlar İçin Dayanışma Vurgusu Yaptı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Güçlü Yarınlar İçin Birlik Mesajı Verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da düzenlenen "Sivil Toplum Buluşması" etkinliğinde konuşma yaptı. Kurtulmuş, Türk milletinin potansiyeline vurgu yaparak, "Bugünkü potansiyelimizi çok iyi değerlendireceğiz. Esas işimiz güçlü yarınları kurabilmektir," dedi.

Tarihsel Birlik, Gelecekte Güçlü Türkiye İçin Önemli

Kurtulmuş, Türk tarihinin zengin örnekler ile dolu olduğunu belirterek, "Milli kimlik ancak tarihsel bir bütünlük içerisinde varlık bulabilir," ifadelerini kullandı. Türk milletinin özgürlüğüne olan düşkünlüğünü ve dayanışma ruhunu ön plana çıkardı.

Aynı Noktaya Oklarımızı Atmalıyız

Kurtulmuş, birleşme ve dayanışma çağrısında bulunarak, "Hepimiz oklarımızı aynı noktaya atacağız. Ortak hedeflere ulaşabilmek için birlikte hareket etmeliyiz," diyerek toplumsal birlikteliğin önemini vurguladı.

Filistin'in Yalnızlığına Dikkat Çekildi

Filistin halkının destekçisi olduklarını belirten Kurtulmuş, "Türkiye, Gazze'deki insanlık dışı katliamlara karşı en güçlü tepkiyi veren ülkedir," şeklinde konuştu. Filistin davasının, Türk milletinin milli davası olduğunu ifade etti.

Adalet ve Eşitlik İçin Yeni Bir Dünya Tasavvuru

Dünya genelinde yaşanan adaletsizliklere dikkat çeken TBMM Başkanı, adil bir dünya sisteminin kurulması adına Türkiye'nin ağaçlarının üstlenmesi gereken önemli bir rolü olduğuna değindi.

Zafer Haftası'nın önemine de değinen Kurtulmuş, "Bu tarihi sürecin, ülkemizin düşmanlarından kurtuluşuna giden yoldaki rolünü unutmamalıyız," diyerek geçmişi anma ve geleceğe umutla bakma vurgusu yaptı.

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlama programları dolayısıyla Afyonkarahisar’da bulunan Türkiye...

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlama programları dolayısıyla Afyonkarahisar’da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen programda konuştu.

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlama programları dolayısıyla Afyonkarahisar’da bulunan Türkiye...

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlama programları dolayısıyla Afyonkarahisar’da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen programda konuştu.

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlama programları dolayısıyla Afyonkarahisar’da bulunan Türkiye...

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlama programları dolayısıyla Afyonkarahisar’da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen programda konuştu.

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlama programları dolayısıyla Afyonkarahisar’da bulunan Türkiye...

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlama programları dolayısıyla Afyonkarahisar’da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen programda konuştu.

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlama programları dolayısıyla Afyonkarahisar’da bulunan Türkiye...

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlama programları dolayısıyla Afyonkarahisar’da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen programda konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar’da Sivil Toplum Kuruluşu...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar’da Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar’da Sivil Toplum Kuruluşu...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar’da Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

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