TBMM Başkanı Kurtulmuş Afyonkarahisar Valiliğini Ziyaret Etti — Büyük Taarruz'un 103. Yılı

TBMM Başkanı Kurtulmuş Afyonkarahisar Valiliğini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen programlara katılmak üzere bulunduğu Afyonkarahisar'da Valiliği ziyaret etti.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılanan Kurtulmuş, tören mangasını selamladıktan sonra Valilik Şeref Defterini imzaladı. İmzanın ardından Vali Yiğitbaşı'dan kentte yürütülen çalışmalar ve güncel projeler hakkında bilgi aldı.

Protokol ve eşlik eden isimler

Ziyarette, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ile il protokolü yer aldı.

İstiklal Tanıtım Merkezi'ne ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli etaplarından olan Büyük Taarruz'un anlatıldığı İstiklal Tanıtım Merkezi'ni de ziyaret etti. Afyonkarahisar 26 Ağustos Tabiat Parkı içinde yer alan ve panoramik bir müze özelliği taşıyan merkez hakkında bilgi alan Kurtulmuş, müze içinde incelemelerde bulundu.

Müzede, Büyük Taarruz'un gerçekleştiği alanın tamamı gösteriliyor ve harekâtla ilgili ayrıntılı bilgiler sunuluyor. Ziyaret, bölgenin tarihî öneminin yeniden vurgulanmasına ve anma programlarının içeriklerinin yerinde görülmesine olanak sağladı.

