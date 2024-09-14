TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ayşenur Eygi'nin Kanı Mukaddestir

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ayşenur Eygi'nin Ailesini Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Şeria'da hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, "Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse, Ayşenur Eygi'nin kanı da o kadar mukaddestir. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız," dedi.

Aile İle Görüştü

Kurtulmuş, Ayşenur Eygi'nin baba evinde aile üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretinde Kurtulmuş'a Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti. Kurtulmuş, Eygi ailesine başsağlığı diledi.

Adalet Vurgusu

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Ayşenur Eygi’nin verdiği insanlık mücadelesinin unutulmayacağını vurguladı. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu olayın takipçisi olacağız, adaletin tecellisi için tüm uluslararası mahkemelerde hesap soracağız," dedi.

Kurtulmuş, "Her gün yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğüne dikkat çekerek, bu durumun insanlığın büyük bir ayıbı olduğunu ifade etti. Siyonist İsrail'in kibirli tavırlarının arkasında bazı güçlerin bulunduğunu belirtti.

Filistin Davası ve Uluslararası Mahkemeler

"Ayşenur Eygi'nin Amerikalı olmasına rağmen Amerikan makamlarının ihmali dikkat çekici," diyen Kurtulmuş, yaşanan olayların uluslararası düzeyde sonuçları olacağını yineledi. Ayrıca, Kurtulmuş, İsrail tarafından öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie'yi de anarak, "Filistin davasına sahip çıkan tüm onurlu insanlara saygılarımızı sunuyoruz," ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Kurtulmuş, "Ayşenur Eygi ve diğer şehitlerin kanının hesabını sonuna kadar soracağız," diyerek hukukun üstünlüğünü vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret ederek akrabaları ve yakınlarıyla görüştü. Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali'ye (sağda) baş sağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret ederek akrabaları ve yakınlarıyla görüştü. Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali'ye (sağda) baş sağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret ederek akrabaları ve yakınlarıyla görüştü. Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali'ye (sağda) baş sağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti, akrabaları ve yakınlarıyla görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti, akrabaları ve yakınlarıyla görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti, akrabaları ve yakınlarıyla görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti, akrabaları ve yakınlarıyla görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti, akrabaları ve yakınlarıyla görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti, akrabaları ve yakınlarıyla görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti, akrabaları ve yakınlarıyla görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti, akrabaları ve yakınlarıyla görüştü.