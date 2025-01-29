TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Büyükelçisi Marzuk'u Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Büyükelçisi Marzuk ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk'u kabul etti. Bu önemli görüşme, uluslararası ilişkilere dair yeni perspektiflerin ortaya konması amacıyla gerçekleşti.

Kurtulmuş'un gerçekleştirdiği bu kabule dair detayların basına kapalı olarak düzenlenmesi, görüşmenin içeriği hakkında spekülasyonları artırmakta. Her iki taraf için de stratejik öneme sahip olan bu buluşma, Türkiye-Bahreyn ilişkilerini derinleştirme potansiyeline sahip.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk'u kabul etti.