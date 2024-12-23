TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balkanlarla Kardeşlik Mesajı Verdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Balkanlar’a Kardeşlik Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 21 Aralık Türkçe Bayramı Programı çerçevesinde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Balkan coğrafyası arasındaki ilişkinin sadece resmi bağlardan ibaret olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bu ilişkilerin temelinin halklar arasındaki kardeşlik ve dostluk olduğunu ifade etti.

Kalkandelen'deki Maarif Okulu Ziyareti

Kurtulmuş, Kuzey Makedonya’nın Kalkandelen şehrindeki Uluslararası Maarif Okulunu ziyaret etti. Bu ziyarette öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Kurtulmuş, okulun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Barış İçin Eşit Mesafe

Kurtulmuş, Türkiye'nin Balkan ülkelerinin bağımsızlık süreçlerinde eşit mesafede durarak, tüm Balkan milletlerinin huzur ve istikrara kavuşması için destek verdiğini hatırlattı. “Balkan coğrafyasıyla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece farklı ülkelerin resmi ilişkilerinden ibaret değildir” diyen Kurtulmuş, her köşede dostluk köprülerinin mevcut olduğunu vurguladı.

Kültürel Diplomasi ve İş Birliği

Türkiye'nin, TİKA, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve diğer kuruluşları ile Balkan halkları arasında kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Kurtulmuş, bu projelerin toplumsal kalkınmaya katkı sağladığını belirtti.

Ortak Kültürel Zenginlik ve Barış

Kurtulmuş, çok kültürlü bir dünyanın kurulmasının önemli bir aşama olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin güçlenmesinin Balkan ve Orta Doğu bölgelerinin de güçlenmesine yol açacağını vurguladı. “Ortak kültürel zenginlik, geleceğin en önemli teminatlarından biridir” şeklinde konuştu.

Gönül Dili ve Türkçe

Kurtulmuş, dilin kültürel etkileşimin merkezinde olduğunu belirterek, Türkçe'nin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda gönül dili olduğunu ifade etti. “İnsan sadece diliyle konuşmaz, gönlüyle konuşur” diyen Kurtulmuş, Türkçe’nin derin kültürel ve manevi birikimle dolu olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkçe'nin yaygınlaştırılması ve bu muazzam kültürel mirasın geleceğe taşınması için çalışmalara devam edileceğini dile getirdi.