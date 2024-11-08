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TBMM Başkanı Kurtulmuş Brezilya İslam Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'da İslam Kültürü Merkezi'ni ziyaret etti ve Müslümanlarla buluştu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:13
TBMM Başkanı Kurtulmuş Brezilya İslam Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş Brezilya İslam Kültürü Merkezi'nde

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya İslam Kültürü Merkezini ziyaret etti. Bu ziyaret, 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) çerçevesinde gerçekleştirildi.

Müslüman Toplulukla Buluşma

Kurtulmuş, bu program dolayısıyla Brazilya’da bulunan merkeze gitti ve burada Müslümanlarla bir araya gelerek hep birlikte cuma namazı kıldı. Namazın ardından camiye gelen toplulukla selamlaşıp, onlarla sohbet etti.

Büyükelçilik Ziyareti

TBMM Başkanı, ayrıca Türkiye'nin Brezilya Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Halil İbrahim Akça’dan büyükelçilik çalışmalarına dair bilgi aldı. Kurtulmuş, büyükelçilikte, Latin Amerika İslam'ı Yayma Merkezi heyetini de kabul etti.

10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla başkent Brazilya'da bulunan Türkiye Büyük...

10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla başkent Brazilya'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Brazilya Büyükelçiliğinde, Latin Amerika İslam'ı Yayma Merkezi heyetini kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Brezilya İslam Kültürü Merkezi’ni...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Brezilya İslam Kültürü Merkezi’ni ziyaret ederek merkezin yetkilileri ile bir araya geldi.

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