TBMM Başkanı Kurtulmuş, Budapeşte Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu'ndan bilgi aldı ve personele başarı diledi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 23:08
Büyükelçi Ekşioğlu ile görüşme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'ndan (sağda) çalışmaları hakkında bilgi aldı, misyonda görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.

