TBMM Başkanı Kurtulmuş, Budapeşte'de Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de resmi temasları kapsamında Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte anma töreni

Kurtulmuş, burada Türk ve Macar milli marşlarının okunmasının ardından şehitlik anıtına, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakarak dua etti.

Daha sonra şehitlik özel defterini imzalayan Kurtulmuş, deftere şunları yazdı:

"Yüce Türk Milletinin Kahraman Evlatları, Aziz Şehitlerimiz. Birinci Dünya Savaşı sırasında, kahramanca çarpışarak şehitlik mertebesine ulaştığınız bu topraklarda huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Tüm imkansızlıklara rağmen, uzak coğrafyalarda canınız pahasına verdiğiniz destansı mücadele, gösterdiğiniz cesaret ve yaptığınız fedakarlıklar şanlı tarihimizde müstesna bir yere sahiptir. Mukaddes hatıranız, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk milletine her daim rehber olacaktır. Dost ve müttefik Macaristan topraklarındaki ebedi istirahatgahınızda huzur içinde uyuyunuz. Büyük Türk milletinin temsilcisi Gazi Meclisimiz adına sizleri rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, ziyarette, Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Katip üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis eşlik etti.

Gül Baba Türbesi ve Buda Kalesi ziyaretleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Budapeşte'de ayrıca Gül Baba Türbesi'ni ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Türbe'nin anı defterine Kurtulmuş şu notu bıraktı:

"Macaristan'a gerçekleştirmekte olduğum resmi ziyaret kapsamında, asırlık Türk-Macar dostluğunun önde gelen simgelerinden Gül Baba'nın manevi huzurunda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Adı hoşgörü, cesaret ve fedakarlıkla özdeşleşen Gül Baba, Kanuni Sultan Süleyman'ın davetiyle intikal ettiği bu topraklarda özveriyle hizmet vermiş ve bu tepede şehadete ulaşmıştır. Temsil ettiği insani değerlerle yalnızca milletimizin değil, aynı zamanda Macar halkının da sevgisine mazhar olan Gül Baba'nın hatırası her daim saygı ve muhabbetle hatırlanacaktır. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın yoğun çabaları ve Türk-Macar işbirliği neticesinde restorasyonu aslına uygun olarak tamamlanan bu kültürel miras alanının korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında emeği geçenlere içtenlikle teşekkür ediyorum. Nazlı Budin'in manevi bekçisi Gül Baba'ya Cenabıhak'tan rahmet niyaz ediyorum."

Kurtulmuş, ayrıca Buda Kalesi'ndeki Osmanlı'nın son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın anıt mezarını ziyaret ederek anıt mezara çiçek bıraktı ve dua etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan''da, Buda Kalesi'ndeki Osmanlı'nın son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın anıt mezarını ziyaret etti.