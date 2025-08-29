TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil"

Açıklamanın özü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı açıklamada süreçle ilgili net bir çerçeve çizdi.

"Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceği TBMM'ye hazırlanıp gönderilecek"

Kurtulmuş'un sözleri, komisyonun anayasa veya kanun hazırlama yetkisine sahip olmadığını vurguluyor. Açıklama, komisyonun rolünün sınırlı olduğunu ve nihai düzenlemelerin TBMM'de ele alınacağını gösteriyor.