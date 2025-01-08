TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çekya Büyükelçisi Stepanek'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çekya Büyükelçisi Stepanek ile Bir Araya Geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek'i kabul etti. Meclis'te gerçekleşen bu ziyarette, detaylar basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görüşmenin içeriği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu tür ziyaretler, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişimine katkıda bulunma amacı taşımaktadır.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek'i (solda) kabul etti.