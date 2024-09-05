TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekilleri ile Görüştü

CHP Grup Başkanvekilleri Kurtulmuş ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'i makamında kabul etti. Görüşmenin ardından Başarır, Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Can Atalay'ın Durumu ve Meclis'in Olağanüstü Toplanması

Başarır, "Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararının Meclis'te okunması ve haklarının iade edilmesi gerektiğini ilettik," dedi. Ayrıca, CHP'nin 10 Eylül'deki olağanüstü toplantı talebinin de gündeme geldiğini belirtti. Meclis'in Anayasal Kapasitesi

Başarır, TBMM'nin 400 milletvekilinin iradesiyle Anayasa'yı değiştirebilecek güce sahip olduğunu vurgulayarak, "Ortada bir anayasal kriz var. Bir milletvekilinin tutuklu olması kabul edilemez. Salı günü Meclis olağanüstü toplanmalı," şeklinde konuştu.

Yeni Dönem Meclis Çalışmaları

Görüşmede, Meclis'teki yeni dönem çalışmaları ve iletişim yöntemleri de tartışıldı. Başarır, olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Kurtulmuş'un kararlarını beklediklerini kaydetti. Olumsuz bir Tablo Çizilmedi

Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı ile ilgili kesin bir ifade vermediğini, ancak olumsuz bir tablo çizmediğini de sözlerine ekledi.