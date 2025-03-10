TBMM Başkanı Kurtulmuş'dan Medya ile İftar: Terörsüz Türkiye Vurgusu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine dair önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir" dedi.
Kurtulmuş'un İfadeleri
İftar sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Ramazan'ın tüm dünyaya hayır getirmesini temenni etti. Ayrıca, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ve Türkiye'nin bu kritik süreçte daha donanımlı bir şekilde hazırlandığını belirtti.
Yeni Güç Merkezleri ve Türkiye'nin Rolü
Kurtulmuş, "Dünyanın yeni bir düzene evrildiği aşikar. Tek kutuplu dünya sistemi artık geçerliliğini yitiriyor, çok kutuplu bir dünya ortaya çıkıyor" diyerek, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir merkez olacağını ifade etti. Kurtulmuş; "Çok kutupluluk, yeni merkezlerin ve güç denklemlerinin ortaya çıkması anlamına geliyor" Kurtulmuş, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terör örgütlerinin varlığına dikkat çekti. Türkiye'nin Suriye'deki tavrını şu şekilde özetledi: "Suriye'nin yeni yönetimine, devletin tüm kurumlarının yeniden güçlendirilmesi ve ambargoların kaldırılması gerektiğini vurguladık." Terör sorunuyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "40 yıldır başımıza bela olan terör belasının gündemden kaldırılması, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini sağlamak zorundayız" Kurtulmuş, yeni bir sivil anayasa yapmanın gerekliliğini de ifade etti. "Türkiye'nin anayasa değiştirme ihtiyacı var, bunu partiler de kabul ediyor" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği iftar programı sonrası değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği iftar programı sonrası değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Suriye ve Anayasa Konuları
Terörsüz Türkiye İçin Ortak Çaba
Demokratik Dönüşüm ve Anayasa Çalışmaları
Kurtulmuş, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terör örgütlerinin varlığına dikkat çekti. Türkiye'nin Suriye'deki tavrını şu şekilde özetledi: "Suriye'nin yeni yönetimine, devletin tüm kurumlarının yeniden güçlendirilmesi ve ambargoların kaldırılması gerektiğini vurguladık."
Terör sorunuyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "40 yıldır başımıza bela olan terör belasının gündemden kaldırılması, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini sağlamak zorundayız" Kurtulmuş, yeni bir sivil anayasa yapmanın gerekliliğini de ifade etti. "Türkiye'nin anayasa değiştirme ihtiyacı var, bunu partiler de kabul ediyor" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği iftar programı sonrası değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği iftar programı sonrası değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kurtulmuş, yeni bir sivil anayasa yapmanın gerekliliğini de ifade etti. "Türkiye'nin anayasa değiştirme ihtiyacı var, bunu partiler de kabul ediyor" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği iftar programı sonrası değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği iftar programı sonrası değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği iftar programı sonrası değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği iftar programı sonrası değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.