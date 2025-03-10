TBMM Başkanı Kurtulmuş'dan Medya ile İftar: Terörsüz Türkiye Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine dair önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir" dedi.

Kurtulmuş'un İfadeleri

İftar sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Ramazan'ın tüm dünyaya hayır getirmesini temenni etti. Ayrıca, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ve Türkiye'nin bu kritik süreçte daha donanımlı bir şekilde hazırlandığını belirtti.

Yeni Güç Merkezleri ve Türkiye'nin Rolü