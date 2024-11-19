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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ege Genç İş İnsanları Derneği'ni Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EGİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 18:32
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ege Genç İş İnsanları Derneği'ni Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ege Genç İş İnsanları Derneği'ni Ağırladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Bu önemli buluşma, Meclis'te basına kapalı şekilde gerçekleşti.

EGİAD Başkanı ve Üyeleriyle Görüşme

Kurtulmuş'un kabul ettiği heyette EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve derneğin diğer Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı. Görüşmenin detayları ve gündemi hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

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