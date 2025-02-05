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TBMM Başkanı Kurtulmuş, ESAM Genel Başkanı Ertan Yülek'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ESAM Genel Başkanı Ertan Yülek'i basına kapalı olarak kabul etti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:21
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ESAM Genel Başkanı Ertan Yülek'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ESAM Genel Başkanı Yülek'i Kabullere Dedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Ertan Yülek'i kabul etti. Bu önemli görüşme, Meclis'teki makamında gerçekleştirildi.

Görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleştiği belirtildi. Duyurulan detaylar olmamakla birlikte, Kurtulmuş'un ESAM ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunduğu düşünülüyor.

Bu tür kabul görüşmeleri, ekonomik ve sosyal araştırmaların gündeme alındığı dönemlerde sıklıkla gerçekleştirilmektedir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Ertan...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Ertan Yülek'i (solda) kabul etti.

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