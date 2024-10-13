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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Meclis Başkanı Bictogo ile Görüştü

Kurtulmuş ve Bictogo, Filistin meselesi ve iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 17:59
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Meclis Başkanı Bictogo ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Meclis Başkanı Bictogo ile Görüşme Gerçekleştirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo ile Cenevre'de bir araya geldi. İki lider, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu çerçevesinde önemli konuları masaya yatırdı.

Filistin Meselesinin Önemi

Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) tarafından düzenlenen 18. konferanstan bu yana Filistin sorunundaki gelişmeleri ele aldı. Son veriler ışığında, İsrail'in saldırılarında 50 binin üzerinde Filistinlinin şehit olduğunu vurguladı.

İsrail’in Saldırılarına Dikkat Çekti

Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibinin savaşı Lübnan, Suriye ve İran'a yayma teşebbüsleri konusunda uyarılarda bulundu. "Bu saldırılar tüm dünyanın sorunu haline geldi,” diyen Kurtulmuş, birlik olmanın önemine değindi.

Türkiye-Fildişi Sahili İlişkileri

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin mevcut durumunu değerlendiren Kurtulmuş, mesafeler uzak olsa da Türk ve Fildişi Sahili halkları arasında güçlü bir kardeşlik bağı bulunduğunu söyledi. Bu bağların geliştirilmesi için daha fazla iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu dolayısıyla...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu İsviçre'nin Cenevre şehrinde Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu dolayısıyla...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu İsviçre'nin Cenevre şehrinde Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu dolayısıyla...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu İsviçre'nin Cenevre şehrinde Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile bir araya geldi.

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