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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Görüştü

Kurtulmuş, Filistin davasının yeni bir döneme girdiğini belirtti, Abbas'a desteklerini vurguladı ve hediye takdim etti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:55
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Görüştü

TBMM'de Filistin Desteği

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmî ziyareti vesilesiyle Türkiye'de bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi, Filistin davasının geleceği oldu.

Kurtulmuş'tan Önemli Mesajlar

Kurtulmuş, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, "Filistin davası bakımından yeni bir dönemin başlangıcındayız. Yakın bir gelecekte, bu mücadele on yıllarca sürecektir. Filistin halkının yanında duruşumuzu sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğinden bahsetti. Abbas, "Türkiye, Osmanlı'dan beri Filistin meselesinde hep yanımızda olmuştur. Gazze'deki insani yardımları ile bize önemli katkılarda bulundu" şeklinde konuştu.

Hediye Taktimi

Görüşmenin sonunda Kurtulmuş, Abbas'a Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti. Kurtulmuş, yapılan hediye takdiminde, "Bizim kültürümüzde bayrak, silah ve Kur'an, davaya olan bağlılığın sembolüdür" diye belirtti.

Ayrıca, TBMM tarafından hazırlanan Türkiye ve Filistin bayrakları ile simgelere sahip atkılar da milletvekillerine ve konuklara dağıtıldı.

Uluslararası Destek Vurgusu

Kurtulmuş, Gazze meselesinin çözümünde uluslararası topluluğun desteğine de vurgu yaptı. Abbas, uluslararası platformda 149 ülkenin desteğini almayı başardıklarını ve sayıyı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

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