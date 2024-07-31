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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı'nın TBMM'ye Hitap Etmesi İçin Olağanüstü Toplantı Çağrısı Yaptı

Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için TBMM’yi 15 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:37
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı'nın TBMM'ye Hitap Etmesi İçin Olağanüstü Toplantı Çağrısı Yaptı

Olağanüstü Toplantı Çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi amacıyla 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15.00’te olağanüstü bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

Filistin Halkına Destek Mesajı

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla olağanüstü olarak topluyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un imzasını taşıyan çağrıda, tüm milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılması gerektiği vurgulandı.

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