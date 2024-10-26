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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Platformu Üyelerini Ağırladı

Kurtulmuş, Filistin davasına destek verme çağrısında bulundu ve İslam dünyasında birlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 20:13
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Platformu Üyelerini Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Desteğini Vurguladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu üyelerini kabul etti. Kabul sırasında Yemen Milletvekili Hamid Abdullah Al-Ahmar ve platform üyeleri hazır bulundu.

Filistin Davasına Sahip Çıkma Vurgusu

Kurtulmuş, kabulde yaptığı konuşmada Türkiye'nin Filistin konusundaki desteğinin devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin, tüm toplumu ve kurumlarıyla birlikte Filistin davasının yanında durmayı bir görev olarak benimsediğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bu konudaki duruşunu her platformda net bir şekilde ifade ettiğini ifade etti.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusunun Filistin davasında yeni bir sürecin başlangıcını simgelediğini kaydeden Kurtulmuş, bu dönemde Filistin'e destek verenlerin sayısını artırmak gerektiğini vurguladı. Özellikle, İslam dünyasının farklılıkları bir kenara bırakıp ortak hareket etmesinin önemine değindi.

İsrail'in Yalnızlaştırılması Gerekiyor

Kurtulmuş, İsrail'in en büyük gücünün İslam ülkelerinin parçalanması olduğuna dikkat çekerek, Filistin davasının zafer kazanması için Müslümanların birliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, İsrail'in Netanyahu yönetiminin uluslararası alanda yalnızlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Platformlar Hayati Öneme Sahip

Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu gibi yapıların hayati öneme sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, Afrika, Latin Amerika ve Asya'daki etkinliklerin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yapılacak çalışmaların önemine de değinerek, bu konudaki çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.

Cibaliye'deki İnsani Krize Dikkat Çekildi

Yemen Milletvekili Hamid Abdullah Al-Ahmar ise Türkiye’ye Filistin davasına verdiği güçlü destek için teşekkür etti. Toplantıda, son duruma dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, İsrail’in Cibaliye bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekilerek, bu saldırıların ciddi bir insani krize yol açtığı belirtildi. Cibaliye'de, halkın zorla yerinden edildiği ifade edildi.

Kabulde Yer Alan Diğer İsimler

Kabulde ayrıca, Cezayir Millet Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Kharchi, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Ürdün Milletvekili Yanal Fraihat, Senegal Milletvekili Marietou Dieng, Kolombiya Milletvekili Clara Eugenia Lopez Obregon, Filistin Ulusal Konseyi Üyesi Sharif Ali Husain Mishaal ve eski Mısır Milletvekili Adil Raşid de yer aldı.

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