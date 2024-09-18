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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya Büyükelçisini Ağırladı

Numan Kurtulmuş, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i mecliste kabul etti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:20
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya Büyükelçisini Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'nın Büyükelçisini Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen ile bir araya geldi. Kabul, meclis binasında basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.

Kabulün Detayları

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un kabulü, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kabulde tarafların iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen’i (solda) kabul etti.

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