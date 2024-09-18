TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya Büyükelçisini Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'nın Büyükelçisini Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen ile bir araya geldi. Kabul, meclis binasında basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'un kabulü, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kabulde tarafların iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen’i (solda) kabul etti.