TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi'nde Yeni Anayasa Vurgusu Yaptı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi Akademik Yılı Açılışında Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, yeni anayasada seçkinci ve devletçi anlayışların gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Demokrasi İçin Anayasa Önemi

Kurtulmuş, bir ülkenin demokratik olup olmadığını anlamak için anayasa, meclis içtüzüğü, siyasi partiler ve seçim yasalarına bakmanın yeterli olduğunu ifade etti. Anayasanın hazırlanma sürecinde öncelikle hangi usulde yapılacağının belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, bu süreçte herkesin fikrini açık bir şekilde ifade edebileceği bir ortamın sağlanmasının önemini yineledi."Anayasa tartışmalarının sağlıklı bir zemin üzerinde yapılması şart"

Kurtulmuş, anayasa müzakerelerinin TBMM'de gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, bu çerçevede şeffaf bir tartışma sürecinin yönetilmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca, anayasanın sadece metinde değişiklik yapmakla kalmaması, ideolojik kalıplardan arındırılması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni Anayasanın Temel Özellikleri

Kurtulmuş, yeni anayasanın sivil, demokratik, katılımcı ve hukukun üstünlüğüne dayalı olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, anayasanın dilinin açık ve anlaşılır olmasının önemine dikkat çekti ve sistemi güçlendirecek bir yapı oluşturulması gerektiğini vurguladı."Siyasi partilerin ortak beklentisi yeni anayasa"

Kurtulmuş, mevcut siyasi partilerin seçim beyannamelerinde ve programlarında yeni anayasa vurgusu yaptığını belirtirken, bu durumun toplumun tamamını temsil eden siyasi partilerin ortak beklentisi olduğunu kaydetti.

Gazi Üniversitesi'nin Vizyonu

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, üniversitenin Cumhuriyet'in ilk kurumlarından biri olduğunu hatırlatarak, eğitimde öncü, kalite odaklı ve katılımcı bir vizyon geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Ünal, Türkiye'nin küresel sorumluluklarının farkında bir üniversite olduklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmalar sonunda Kurtulmuş, üniversiteye bu yıl dereceyle giren 14 öğrenciye belge ve madalyalarını takdim etti.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Uğur Ünal, üniversitenin 2024-2025 Akademik Yılı açılış programında konuşma yaptı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Uğur Ünal, üniversitenin 2024-2025 Akademik Yılı açılış programında konuşma yaptı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Uğur Ünal, üniversitenin 2024-2025 Akademik Yılı açılış programında konuşma yaptı.